Bogdan vermoord door Russische sluipschutter, zijn vrouw bevalt enkele dagen later van tweeling: “Hij heeft ze nooit in zijn armen kunnen houden”

Voor het eerst in meer dan anderhalf jaar geen (geregi­streerd) coronas­terf­ge­val in Duitsland

Voor het eerst sinds 21 september 2020, meer dan anderhalf jaar geleden, kan het Duitse Robert Koch Institut (RKI), de tegenhanger van Sciensano, vandaag melden dat de voorbije 24 uur niemand in Duitsland bezweken is aan het coronavirus. De dagcijfers krijgen mogelijk later nog een update, en gewoonlijk liggen de overlijdenscijfers over het weekend wat lager.

2 mei