Boete van 8.400 euro voor man die kamer in quarantainehotel bij Heathrow verliet om te roken

De 31-jarige Umer Draz moest vorig jaar na een buitenlandse reis met zijn gezin in quarantaine in een hotel bij de Londense luchthaven Heathrow. Zijn vrouw testte positief op Covid-19, maar toch verliet Umer Draz een aantal keren zijn hotelkamer om te gaan roken. Dat kwam hem op een proces en een fikse boete van 7.000 pond of ruim 8.400 euro te staan.

De familie Draz woont in Slough, niet ver van de luchthaven van Heathrow. Op 19 april vorig jaar kwamen ze met het vliegtuig terug van Pakistan naar het Verenigd Koninkrijk. Volgens de toen geldende coronamaatregelen moest het gezin na aankomst in quarantaine. Ze kwamen terecht in hotel Leonardo nabij de luchthaven. De moeder van het gezin testte twee dagen later positief.

Op 23 april werd de politie naar het hotel geroepen omdat vader Umer Draz weigerde in zijn hotelkamer te blijven. Hij ging geregeld naar buiten om te gaan roken. Een agente legde hem naar eigen zeggen twintig minuten lang uit hoe belangrijk het was dat hij in de kamer bleef om anderen niet te besmetten. “Umer Draz en zijn vrouw waren meer geïnteresseerd in een grotere kamer voor hun gezin, wat ik probeerde te regelen, maar het hotel was vol op dat moment en het personeel kon niet ingaan op het verzoek. Ik heb herhaaldelijk uitgelegd dat iedereen zijn rol te spelen had”, aldus de agente. Volgens de politie kende Draz de coronaregels en klaagde hij er onder meer over dat het personeel van het hotel niet met hem mee wou gaan roken omdat zijn vrouw besmet was.

Op zijn proces werd Draz veroordeeld voor het overtreden van de Covid-maatregelen voor reizigers op een moment dat Pakistan op de ‘rode’ lijst van het Verenigd Koninkrijk stond. Umer Draz hoorde op de zitting van 5 januari dat hij een boete van 7.000 pond en ook 290 pond (350 euro) aan gerechtskosten moest betalen.

In een andere rechtszaak kreeg de 34-jarige Serena Webb uit Colliers Wood in Londen eveneens een boete van 8.400 euro omdat ze nog geen twee uur na aankomst haar quarantainehotel had verlaten om naar huis te gaan. Webb was op 9 augustus vorig jaar terug naar het Verenigd Koninkrijk gevlogen vanuit Turkije, dat toen ook ‘rood’ was. De politie zocht Webb twee dagen later thuis op en bracht haar samen met haar kindjes van 2 en 5 weer naar het quarantainehotel. Ze kreeg te horen dat ze zou worden vervolgd.

Een derde beschuldigde die het voor de Britse rechtbank mocht gaan uitleggen, was Mark Freeman (39) uit Liverpool. Hij moest na een vlucht uit Dubai op 31 maart vorig jaar in quarantaine in een hotel, maar ook hij trapte het enkele uren na zijn aankomst in het Verenigd Koninkrijk daar al af. Hij moet nu een boete van 6.000 pond (7.200 euro) betalen.