Boete van 27.580 euro voor Chinees die contact met coronapatiënten verzweeg

De man, genaamd Cao, zou hebben verzwegen dat hij met coronapatiënten in een hotel had verbleven en dat hij koorts en andere Covid-gerelateerde symptomen ontwikkelde tijdens een zakenreis naar Vietnam. Hij zou ook quarantaineregels hebben overtreden nadat hij in april naar huis was teruggekeerd en zijn hotelkamer was uitgeslopen om vrienden te ontmoeten. Cao testte na thuiskomst positief op Covid-19, evenals vier andere mensen met wie hij in Vietnam was geweest.