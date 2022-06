Boerkini blijft verboden in Franse openbare zwembaden, oordeelt Raad van State

Tesla aange­klaagd door voormalige werknemers wegens “massaont­slag”

Automaker Tesla is in de Verenigde Staten aangeklaagd door twee werknemers die deze maand zijn ontslagen. Ze werkten in de Tesla-fabriek in de plaats Sparks in Nevada. Volgens de twee oud-werknemers heeft het bedrijf niet van tevoren aangekondigd dat er ontslagen zouden vallen, wat in strijd is met de wet.

