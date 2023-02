Boeren en complotdenkers wachten Nederlandse politica op met fakkels: “Intimideren moet stoppen”

Dode en vier gewonden bij schietpar­tij Mardi Grasstoet in New Orleans, verdachte opgepakt

Bij een schietpartij zondagavond tijdens een optocht voor Mardi Gras in de Amerikaanse stad New Orleans zijn een dode en vier gewonden gevallen. Een verdachte is opgepakt, zegt de politie van New Orleans. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media maandag.