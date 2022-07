Boeken die in WOII gestolen werden van verzetsstrijder worden teruggegeven door Duitsland

Is Fransman die vrouw en vier kinderen vermoordde nog in leven? “Getuige zag hem in San Francisco”

Is Xavier Dupont de Ligonnès dood of levend? Elf jaar na zijn verdwijning is er mogelijk een nieuwe aanwijzing. De man, die ervan wordt verdacht zijn vrouw en vier kinderen te hebben vermoord, zou zijn gezien in de Verenigde Staten, zo onthulde ‘Soir Mag’.

20:22