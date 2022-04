Boeing ziet verliezen oplopen door defensiedeals en oorlog

Eerste zwarte doos ooit in Belgische operatie­zaal geeft geheimen bloot: “Hoe meer technische vernuftig­he­den, hoe meer fouten”

De deur gaat gemiddeld 43 keer open tijdens een ingreep en er is vaak lawaai van alarmen en telefoons, maar artsen en verpleegkundigen werken wel als ‘een geoliede machine’. Al drie jaar hangt er een zwarte doos in een operatiezaal van het UZ Gent die, net als in vliegtuigen, alles registreert wat gezegd en gedaan wordt. “Waarom niet in elk ziekenhuis?”

22 april