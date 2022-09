Boeing schikt voor 200 miljoen met beurswaakhond in zaak om ‘ramptoestel’ 737-MAX

De SEC opende een onderzoek naar Boeing in de nasleep van de twee crashes in korte tijd met 737 MAX-jets van het Amerikaanse concern. Mogelijk informeerde de vliegtuigbouwer beleggers verkeerd of onvolledig over de toestellen en de ongelukken in 2018 en 2019, die in totaal 346 levens eisten. Het is voor beursgenoteerde bedrijven verplicht koersgevoelige informatie juist en tijdig bekend te maken.