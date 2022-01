Boeing investeert bijna half miljard in ontwikkeling van onbemande vliegende taxi

Texaanse aangehou­den omdat ze baby probeerde te kopen van klant aan kassa van Walmart voor half miljoen dollar

De 49-jarige Rebecca Taylor is aangehouden in Houston County omdat ze volgens de politie voor een half miljoen dollar (ruim 440.000 euro) een baby probeerde te kopen van een andere klant in een Walmart-supermarkt. Taylor is vrijgelaten op borg: ze moest daarvoor 50.000 dollar (44.000 euro) neertellen.

