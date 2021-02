Boeing die onderdelen verloor boven Nederlands Limburg: oorzaak nog niet bekend

Het is nog niet bekend wat de oorzaak is geweest van de motorproblemen van het vrachtvliegtuig dat zaterdagmiddag metalen onderdelen verloor boven het Nederlands-Limburgse Meerssen (nabij Maastricht), kort na de start vanaf Maastricht Aachen Airport.

De Boeing 747-400 staat sinds de voorzorgslanding op de Luikse luchthaven Bierset en blijft daar voorlopig. De Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid en de afdeling Luchtvaartonderzoek van de politie doen onderzoek naar de oorzaak van het incident.

Een woordvoerder van de maatschappij Longtail Aviation zegt dat het nog te vroeg is om over mogelijke oorzaken te kunnen spreken. Hij zegt dat de vracht, die New York als bestemming had, aan boord blijft totdat de Nederlandse en Belgische autoriteiten de lading vrijgeven. “We werken nu nauw samen met de autoriteiten in Nederland, België, Bermuda en Groot-Brittannië om de oorzaak van dit incident te begrijpen”, aldus de woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij die op Bermuda is gevestigd.

Een woordvoerster van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zegt in de loop van deze week te kunnen zeggen of het verkennend onderzoek aanleiding geeft tot een uitgebreid onderzoek. De politie doet daarnaast technisch onderzoek en probeert te achterhalen of er sprake is van verwijtbare schuld. Dit soort onderzoeken nemen veel tijd in beslag, zegt een politiewoordvoerster aan persbureau ANP. De politie verzamelde in Meerssen de gevallen metaaldelen, die schade veroorzaakten aan auto’s en woningen.

De uitgevallen motor van het vrachtvliegtuig van Longtail Aviation is van het merk Pratt & Whitney, maar het betreft volgens Longtail Aviation een ander type dan de door brand getroffen motor waarvan zaterdag delen zijn neergestort in woonwijken bij de Amerikaanse stad Denver (Colorado). Alle Boeing-vliegtuigen van het type 777 die met deze motoren uitgerust zijn, moeten worden gecontroleerd. Dat heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA bevolen. “Bij het incident in Denver was ook een motor van Pratt & Whitney betrokken, maar dat was een ander model en het betrof een veel ernstiger defect”, aldus de zegsman van Longtail Aviation.

