Boeing betaalt 2,5 miljard dollar boete wegens misleiden luchtvaartautoriteit bij keuring 737 MAX

Boeing vindt twee nieuwe software­fou­ten in Boeing 737 MAX

8 april Vliegtuigbouwer Boeing heeft twee nieuwe softwareproblemen aangetroffen in de Boeing 737 MAX. Ook deze fouten moeten hersteld zijn, vooraleer het vliegtuig opnieuw de lucht in mag. Ze hebben volgens de Amerikaanse constructeur wel geen impact op de geplande terugkeer in mei dit jaar.