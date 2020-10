Boeing 737 MAX mag weer vliegen in Europa

Dochter Trumps advocaat Rudy Giuliani schaart zich achter Joe Biden

9:28 De dochter van Rudy Giuliani, de ex-burgemeester van New York en de advocaat van Donald Trump, schaart zich in een opiniestuk in Vanity Fair achter de Democraten Joe Biden en Kamala Harris. “Ik zal de mening van mijn vader niet meer kunnen veranderen, maar samen kunnen we deze toxische administratie wegstemmen”, schrijft Caroline Rose Giuliani.