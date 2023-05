Boeddhistische monniken beschuldigd van verduisteren van 4,4 miljoen euro uit Thaise tempel

Russische soldaten beschrij­ven horror aan front: “Als water zout smaakt, drijft er een lijk in rond”

Er zijn nieuwe getuigenissen opgedoken van gemobiliseerde Russische soldaten over de gruwel aan het front in Oekraïne. De mannen omschrijven onder meer hoe ze zonder aangepaste wapens moeten vechten tussen stapels ontbindende lichamen van strijdmakkers. Eten en drinken zijn schaars en er wordt geplunderd. “Als water zout smaakt, drijft er een lijk in rond.”