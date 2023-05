Bodyguard schiet Oegandese politicus die hij bewaakte dood

De gepensioneerde kolonel en viceminister van Gender, Werk en Industriële Relaties, Charles Okello Engola, is dinsdagochtend in zijn huis neergeschoten. Een soldaat van het Oegandese nationale leger heeft de minister die hij bewaakte doodgeschoten, verklaart politiewoordvoerder Fred Enanga.

KIJK. Beelden van Oegandese soldaat nadat hij politicus die hij bewaakte doodschoot

De soldaat, die nog officieel geïdentificeerd moet worden, schoot eerst de minister en vervolgens zichzelf dood. Voordat hij het pistool op zichzelf richtte zei een ooggetuige dat de schutter “door de buurt liep terwijl hij in de lucht schoot”. Op het filmpje verspreidt via sociale media is te horen en te zien hoe de Oegandese soldaat met zijn geweer in het rond schiet.

Of er buiten Engola nog slachtoffers of gewonden vielen is nog niet bekend. Ook het motief van de dader is nog onduidelijk.

De voorzitter van het Oegandese parlement bevestigde de dood van kolonel Engola in een korte verklaring terwijl ze de ochtendsessie voorzat. “Vanmorgen kreeg ik het trieste nieuws dat Hon Engola is neergeschoten door zijn lijfwacht, die daarna zichzelf neerschoot. Moge zijn ziel in vrede rusten. Dat was Gods plan. We kunnen er niets aan veranderen”, zei Anita Among dinsdag tegen parlementsleden.