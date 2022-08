Bodycambeelden tonen hoe politie ruit inslaat en hond uit snikhete auto redt in Engeland

Ammoniak vrijgeko­men bij brand in brouwerij in Donetsk

In de Oost-Oekraïense stad Donetsk is het giftige gas ammoniak vrijgekomen uit een brouwerij die daar in brand staat. Dat melden de pro-Russische separatisten die het in de stad voor het zeggen hebben. Op sociale media zijn beelden te zien van de brand, al zijn die niet geverifieerd.

0:59