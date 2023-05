Bodycambeelden tonen hoe politie gegijzelde man vindt in bestelwagen van afperser

Agenten doen een schokkende ontdekking wanneer ze Darren McLean (38) in juli 2020 met zijn gele bestelwagen aan de kant zetten in Cambridgeshire, in het Verenigd Koninkrijk. In de laadruimte vinden ze een man op een matras, die daar opgesloten zit als gijzelaar. McLean tracht de agenten nog wijs te maken dat het een vriend is, maar uit het onderzoek blijkt dat het een slachtoffer is van afpersing.