Bodycambeelden tonen hoe agent ongewapende zwarte man neerschiet en hem smeekt om te blijven leven

ANALYSE. Waarom het zo gevreesde offensief van Poetin er mogelijk niet eens komt

Rusland heeft nu 97% van al z’n grondtroepen in Oekraïne ontplooid. Dat zegt de Britse Defensieminister Ben Wallace. Een duizelingwekkend cijfer, maar wat betekent dat voor het verdere verloop van de oorlog? Rukken er weldra meer dan 300.000 soldaten op in een nieuw offensief? Of wil het juist zeggen dat Poetin aan de limiet van zijn kunnen is gekomen en misschien zelfs aan opgeven denkt? Wij analyseren de huidige staat van het Russische leger en komen tot een belangrijke conclusie.