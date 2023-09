Bodycambeelden tonen gechoqueerde reactie van verpleegsters wanneer langdurige comapatiënte plots bevalt

Enkele tranen, maar vooral veel ongeloof: nieuwe bodycambeelden van de politie tonen hoe gechoqueerd het personeel van de zorginstelling in Phoenix (Arizona) reageerde nadat een langdurige comapatiënte totaal onverwacht beviel. Wie haar verkracht had, bleef lange tijd onduidelijk. Uiteindelijk bleek Nathan Sutherland (37), een van haar verplegers, de dader te zijn. Hij werd in 2021 veroordeeld tot tien jaar cel.

Flashback naar 29 december 2018: een personeelslid van de Hacienda HealthCare controleert de pamper van een vrouw (29) die al ruim 25 jaar in vegetatieve toestand leeft. Tot haar grote verbijstering merkt ze plots het hoofdje van een baby op. Het jongetje verkeert in ademnood. Meteen wordt de politie verwittigd.

De zaak zorgde wereldwijd voor heel wat verontwaardiging. Nu zijn onder juridische druk voor het eerst beelden van die onwezenlijke avond vrijgegeven.

Wie had toegang?

Daarop is te zien hoe vooral de chaos regeert. Een verpleegster vertelt hoe ze de schokkende ontdekking deed. Zij was zo getraumatiseerd door de situatie dat ze uiteindelijk een maand thuis zou blijven.

Agenten stellen ook allerlei vragen om te weten te komen wie toegang had tot haar kamer. “Enkel vrouwelijke verzorgers”, luidde het antwoord.

Volledig scherm Nathan Sutherland. © afp

DNA-test

Niemand die op dat moment Sutherland verdacht. “De verzorgers waren inderdaad allemaal vrouwen”, verduidelijkt een toenmalige werknemer in de reportage die tv-zender Arizona’s Family maakte. “Die mensen wassen de patiënten, kleden hen aan en geven hen eten. Maar dan zijn er ook nog verplegers, zij dienen onder meer de medicatie toe.”

Een van hen was dus Sutherland. Hij liep pas tegen de lamp nadat alle mannelijke werknemers van de faciliteit een DNA-test moesten ondergaan. “Een van de ouders had hem kort na de feiten op het hart gedrukt blij te zijn met zijn aanwezigheid. ‘Ik weet dat mijn kind veilig is als jij in de buurt bent’, zei die. Zo groot was het vertrouwen in hem dus”, stelt diezelfde bron.

Excuses

De waarheid kwam bij alle betrokkenen hard binnen. Sutherland wees erop dat hij verwaarloosd werd door zijn moeder en in een weeshuis zelf misbruikt was. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan het slachtoffer”, verklaarde hij tijdens zijn proces. “Je verdiende het niet om gekwetst te worden. Dat ik tegen al die demonen moest vechten, doet er eigenlijk niet toe. Ik mocht je dat niet aandoen en ik kan niet in woorden uitdrukken hoezeer het me spijt.”

Volledig scherm Nathan Sutherland tijdens zijn proces. © reuters

“Alles is hier veranderd”

De zorginstelling reageerde intussen ook zelf op de nieuwe episode. “Het blijft hartverscheurend om die beelden na bijna vijf jaar terug te zien. Het slachtoffer en haar familie blijven in ons hart, het gedrag van die verpleger was walgelijk. Intussen is praktisch alles hier veranderd. We hebben een nieuwe directie, nieuw personeel en nieuwe voorschriften. Die afschuwelijke dag kan helaas niet meer weggegomd worden, maar we werken nu elke dag hard om zo’n leed te voorkomen.”

De jongen, die in december zijn vijfde verjaardag zal vieren, wordt opgevangen door familieleden van zijn moeder. De vrouw verblijft nu in een andere zorginstelling in Phoenix. Zij kroop door het oog van de naald toen ze op driejarige leeftijd bijna verdronk. Van een menswaardig bestaan is sindsdien echter geen sprake meer.