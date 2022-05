Bodycam van dokter legt hel van Marioepol bloot, nu is haar lot uiterst onzeker: “Russen gebruikten haar als trofee”

Een vrouwelijke dokter heeft met een bodycam gefilmd hoe ze in Marioepol zowel Oekraïense als Russische soldaten verzorgde. Persagentschap AP geeft de beelden nu vrij, waardoor de kijker voor het eerst een accuraat beeld krijgt van de hartverscheurende taferelen op de ziekenhuisvloer. Het lot van de Oekraïense Yuliia Paievska zelf is uiterst onzeker. Drie weken na de start van de oorlog werd ze gevangengenomen door de Russen. Na een korte verschijning op tv werd niets meer van haar vernomen. De arts werd daarbij als trofee voorgesteld, met handboeien en blauwe plekken in het gezicht.

Paievska is in Oekraïne beter bekend als Taira, een bijnaam die ze zelf koos in het videospel World of Warcraft. Vorig jaar kreeg ze een bodycam omdat ze als inspirerend figuur zou verschijnen in de Netflix-reportage rond de Invictus Games, een internationaal sportevenement voor fysiek en/of mentaal gewonde militairen. Toen de oorlog in Oekraïne op 24 februari plots losbarstte, gebruikte ze die camera echter voor een heel ander doel.

Volledig scherm Paievska filmde de gruwel van dichtbij. © AP

Samen met haar medisch team knokte Taira voor elk mensenleven. Sommigen kropen door het oog van de naald, voor anderen kwam de hulp te laat. De bodycam registreerde elke beweging, goed voor 256 gigabyte aan beeldmateriaal. Die schat aan informatie belandde via een SD-kaart bij de laatste journalisten die nog in Marioepol aanwezig waren. Een van hen verborg het kleinood in een tampon, een oplossing die creatief genoeg bleek om de vele controles op weg naar de Oekraïense grens te omzeilen.

Volledig scherm Van Paievska werd na haar ontvoering nog amper iets vernomen. Haar chauffeur was hetzelfde lot beschoren. © AP

Een dag later - op 16 maart - werden Taira en haar chauffeur gevangengenomen. De Russen schilderden haar af als “een medewerkster van het nazistische Azov-bataljon”. Daar werd echter geen bewijs van gevonden, vrienden en collega’s ontkennen ook elke link. De beelden die Taira zelf schoot, geven trouwens duidelijk aan dat ze ook het leven van Russische militairen probeerde te redden.

Volledig scherm © AP

Taira was diegene die de kalmte probeerde te bewaren, wanneer bijvoorbeeld twee tegenstanders zwaargewond uit een ambulance gesleurd werden. De ene belandde in een rolstoel, de andere zat vastgebonden op zijn knieën. “Sta recht, klootzak. Jullie vermoorden zelfs kinderen”, klonk het uit de mond van een Oekraïense militair. “Kalmeer nu maar”, suste Taira dan.

Volledig scherm Taira was diegene die de kalmte probeerde te bewaren wanneer twee Russen zwaargewond uit een ambulance gesleurd werden. © AP

Op de vraag of ze hen ging verzorgen, kwam een duidelijk antwoord. “Zij zullen niet zo lief voor ons zijn. Maar ik kan niet anders, het zijn krijgsgevangenen.”

Taira sprak een andere gewonde Rus zelfs liefkozend toe. “Geef hem een deken, hij is aan het trillen. Wat hebben we jou toch misdaan, zonneschijn?” Het zou haar favoriete kooswoordje blijken, óók voor de vijand.

De soldaat in kwestie kon zijn ogen amper geloven. “Ga je mij verzorgen?”, vroeg hij. “We behandelen iedereen gelijk”, luidde haar reactie.

Volledig scherm Paievska filmde de gruwel van dichtbij. © AP

Maar het bleef niet bij militairen alleen. ‘s Nachts werden twee kinderen binnengebracht, broer en zus. Ze bleken neergeschoten bij een controlepunt, hun ouders waren op dat moment al overleden. Ook de jongen zou het uiteindelijk niet halen. Taira pinkte enkele traantjes weg, waarna ze de ogen van het slachtoffer sloot. “De jongen is overleden”, vertelde ze met gebroken stem tegen een collega. “Ze zijn het meisje nog aan het reanimeren, misschien kan zij het wel redden.”

Volledig scherm Paievska filmde de gruwel van dichtbij. © AP

Na de annexatie van de Krim in 2014 trok Taira naar de Donbas-regio om Oekraïense troepen te steunen in hun strijd tegen Russisch-gezinde separatisten. Ze richtte er de medische afdeling ‘Taira’s engelen’ op en waagde zich als bijna enige hulpverlener in dorpen waar zwaar strijd geleverd werd. In totaal zou ze naar verluidt meer dan vijfhonderd levens gered hebben.

Volledig scherm © AP

Nu heeft de ontvoerde vrouw echter zélf hulp nodig. Oekraïne probeerde haar te betrekken in een ruildeal, maar de Russische autoriteiten ontkennen zelfs dat ze haar gevangengenomen hebben. Vreemd, want enkele dagen na haar verdwijning is ze wel degelijk op de Russische tv verschenen. Als een trofee, met handboeien en blauwe plekken in het gezicht.

Volledig scherm Yuliia Paievska zou voor Oekraïne meedoen aan de Invictus Games in het zwemmen en boogschieten. © AP

Suf en verwilderd las ze een verklaring voor waarbij ze opriep om een einde te maken aan de gevechten. Een voice-over omschreef haar en haar collega’s als nazi’s. Sindsdien werd niets meer van haar vernomen.

De manier waarop Taira als propagandamiddel gebruikt werd, maakt haar echtgenoot Vadim Puzanov razend. “Ze hebben haar van alle mogelijke zonden beschuldigd, tot orgaanhandel toe. We zijn zeer bezorgd om haar lot.”

Volledig scherm Yuliia Paievska zou voor Oekraïne meedoen aan de Invictus Games in het zwemmen en boogschieten. © AP