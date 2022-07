BMW voelt Chinese lockdowns in verkoop

Britse ex-pre­mier Theresa May haalt beste danspasjes boven op avond dat Boris Johnson aftreden bekend­maakt

Ex-premier Theresa May liet donderdagavond haar beste, ietwat houterige, danspasjes zien. Dat deed May nadat premier Boris Johnson bekend maakte af te treden. Ze was samen met haar man, Philip May, op het Henley Festival in Oxfordshire. In 2018 liet May al eens haar danspasjes zien. Dat deed ze tijdens het congres van de Conservatieven.

7:32