Blue Origin brengt eerste Egyptische en Portugees in de ruimte

Lichaam jongeman gevonden in vijver in Charleroi

In Gosselies, een deelgemeente van Charleroi, is donderdagnamiddag het levenloze lichaam ontdekt van een jongeman in de vijver van Pircha. Dat heeft de lokale politiezone meegedeeld. Het slachtoffer was de dag voordien verdwenen in de vijver, waar een zwemverbod geldt.

4 augustus