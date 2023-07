‘Bloomberg’: Oekraïne heeft mogelijk voor het eerst meer gevechtstanks dan Rusland

Ondertussen schat Oryx dat Rusland 2.091 tanks heeft verloren in de oorlog. Die schatting is waarschijnlijk nog conservatief, omdat de organisatie enkel vernietigde tanks telt waarvan foto’s of videobeelden beschikbaar zijn. Na zware verliezen haalde Rusland nog tientallen jaren oude Sovjettanks uit de opslag, om die naar het front te sturen. Het is niet duidelijk hoeveel oude tanks Rusland besloot in te zetten. Op papier heeft Rusland meer dan 12.000 tanks. Daarvan zijn de meeste vermoedlijk echter te oud of in opslag.