“Blokkeren? Zoals China, Iran en Noord-Korea?”: forse kritiek op voorstel van Macron om sociale media aan banden te leggen bij nieuwe rellen

Grote cocaïneben­de opgerold in Zuid-Europa: 800 kilo cocaïne in beslag genomen, 24 arresta­ties

De politie heeft in Spanje en Portugal een internationale drugsbende opgerold, die cocaïne uit Zuid-Amerika naar verschillende Europese landen heeft gesmokkeld. Bij de operatie zouden in beide Zuid-Europese landen en in Brazilië in totaal 24 mensen zijn opgepakt, aldus de Spaanse politie-eenheid Guardia Civil. Ook is ruim 800 kilogram cocaïne in beslag genomen. Daarvoor is samengewerkt met Europol en de autoriteiten in Brazilië.