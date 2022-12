Bloedtekort in China door toename coronabesmettingen

Ziekenhuizen in verschillende Chinese provincies en steden kampen met een tekort aan bloed door de enorme toename van het aantal coronabesmettingen in het land. In Shandong, de op een na dichtstbevolkte provincie van China, zijn de tekorten voor twee bloedtypes zo groot dat code rood is ingesteld. Dat betekent dat de bloedvoorraad over ongeveer drie dagen op is.

Staatsmedia melden op basis van de autoriteiten dat minder mensen de straat opgaan door corona en het koude weer waardoor het aantal bloeddonoren is afgenomen. De gezondheidsdiensten in de stad Suzhou in de oostelijke provincie Anhui roepen mensen op bloed te doneren. De pandemie zorgt voor een "enorme uitdaging" voor de bloedinzameling, met als gevolg krapte in het aanbod bij medische behandelingen, staat in een verklaring.



Volgens een schatting van de Chinese autoriteiten komen er dagelijks gemiddeld 37 miljoen coronagevallen bij. Daarmee is de huidige Chinese corona-uitbraak de grootste ter wereld. In de eerste 20 dagen van december zijn 248 miljoen mensen besmet met het virus, dat is 18 procent van de Chinese bevolking.



De sterke stijging in het aantal besmettingen wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat China in sneltempo de voorheen enorm strenge coronamaatregelen afschaft. Eerst gold er een zero-Covidbeleid in het land, maar na hevige protesten van de bevolking is de regering overstag gegaan en schrapt het veel maatregelen.



Volgens de autoriteiten is de helft van de provincie Sichuan besmet, net als 50 procent van de inwoners van hoofdstad Peking. De verwachting van experts is dat de huidige coronagolf in China tot eind januari kan aanhouden.