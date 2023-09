‘Bloedhond van Poetin’ Kadyrov gelooft dat lijfarts hem vergiftigde: “Man is al maanden niet meer gezien en mogelijk levend begraven”

Het zou de entourage van Kadyrov geweest zijn die als eerste het woord “vergiftiging” in de mond nam toen de gezondheid van de Tsjetsjeen opeens achteruitging. Begin dit jaar was op beelden te zien dat Kadyrov veel was bijgekomen, er opgeblazen uitzag en zijn ogen moeilijk open kon houden. Verschillende bronnen zeiden dat hij aan nierproblemen leed na een vermoedelijke vergiftiging. Publiekelijk ontkende hij dat in alle talen.

Bronnen van ‘VChK-OGPU’ - dat contacten heeft bij de Russische veiligheidsdiensten - vertellen echter een ander verhaal. Kadyrov geloofde zijn entourage en richtte zijn woede op zijn lijfarts: Elchan Soelejmanov.

Injecties

Die zou Kadyrov rond de tijd van de geruchten verschillende injecties gegeven hebben en de Tsjetsjeense leider besloot dat het verslechteren van zijn gezondheid daaraan te wijten moest zijn. Soelejmanov - die eerder voor zijn werk beloond was met de post van minister van Volksgezondheid en later vicepremier - werd meteen uit al zijn functies ontheven. Hetzelfde moment - we schrijven oktober 2022 - verdween hij spoorloos.

Op Instagram, waar hij eerder bijna dagelijks actief was, werd het plots doodstil. En de webpagina rond zijn oncologiecentrum - zijn geesteskind - bleek plots een pagina waarop je cocaïne kan kopen in Dubai. Toeval of niet ook de plaats waar Kadyrov volgens een bron regelmatig behandeld wordt voor zijn vermeende vergiftiging. Ook aan de vele onderwijsinstellingen in Moskou waar Soelejmanov actief was, werd hij niet meer gezien.

Verschillende bronnen van ‘VChK-OGPU’ menen dat de arts op brute wijze uit de weg werd geruimd. Ze zijn er zeker van dat hij niet meer leeft. “Er gaan geruchten dat hij levend begraven werd”, klinkt het. “Als Kadyrov hem echt verdacht van vergiftiging, is het onwaarschijnlijk dat we hem nog levend terugzien”, zegt een bron.

Soelejmanov was een witte raaf in de entourage van Kadyrov. Hij was om te beginnen geen Tsjetsjeen, maar een Lezgiër. De Lezgiërs vormen een van de grootste inheemse etnische groepen van de oostelijke Kaukasus.

Professor

Hij was ook een professional. Soelejmanov was professor, gespecialiseerd in chirurgie en oncologie, en werkte in Moskou en Duitsland. Sinds 2014 was hij persoonlijke arts van de familie Kadyrov.

Kadyrov is sinds 2007 leider van Tsjetsjenië en regeert het land als een dictator. Hij is een uitgesproken tegenstander van Kiev en een belangrijke bondgenoot van Poetin en het Kremlin. In september 2022 pleitte Kadyrov voor het gebruik van Russische kernwapens in Oekraïne.

