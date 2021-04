‘Bloedbad op handen’ in Myanmar, maar VN geraakt niet verder dan ‘scherpe veroordeelding’

De VN-Veiligheidsraad heeft vandaag wederom niet gedreigd met sancties tegen Myanmar. Wel heeft de raad het geweld van het Myanmarese leger opnieuw ‘scherp veroordeeld.’ Dat schrijven de vijftien leden van de raad in hun derde unanieme verklaring. De leden zouden meerdere versies van de verklaring hebben gemaakt waarin wel mogelijke sancties werden aangekondigd, maar deze zouden zijn afgezwakt door China.

Delen per e-mail

"Leden van de Veiligheidsraad hebben hun diepe zorgen geuit over de snel verslechterende situatie en heeft het geweld tegen vreedzame demonstranten en de dood van honderden burgers, onder wie vrouwen en kinderen 'scherp veroordeeld'", staat in de verklaring. De veroordeling bevat opnieuw geen dreigementen met VN-sancties, maar het is wederom een vermaning van de raad aan het adres van de coupplegers.

Russische en Chinese aanpassingen

In eerdere versies van de verklaring, in handen van persbureau AFP, zouden westerse landen wel hebben toegevoegd dat er "bereidheid om verdere stappen te overwegen" was, waarmee de landen verwezen naar mogelijke internationale sancties. Volgens diplomaten werd dat taalgebruik echter geblokkeerd door China, de meest belangrijke bondgenoot van Myanmar. Het land eveneens hebben aangedrongen om een passage waarin over "de moord" op honderden burgers werd gesproken, aan te passen naar "de dood van" burgers.

Volgens de diplomaten zou ook Rusland de tekst meerdere keren hebben geblokkeerd omdat het land een zin wilde toevoegen waarin de dood van leden van veiligheidstroepen werd veroordeeld.

“Bloedbad dreigt”

De VN-Veiligheidsraad kwam gisteren op verzoek van Groot-Brittannië bijeen om de situatie in Myanmar te bespreken. Het blijft zeer onrustig in het Aziatische land sinds de militaire coup in februari. Tot nu toe zijn minstens 530 mensen door de junta gedood. Ook zouden meer dan 2.700 mensen zouden opgepakt zijn.

De speciale VN-gezant voor het Zuidoost-Aziatische land, Christine Schraner Burgener, waarschuwde woensdag dat een bloedbad dreigt als de Verenigde Naties niet ingrijpen. Ze riep de VN-Veiligheidsraad dringend op alle beschikbare middelen in te zetten om een catastrofe in "het hart van Azië" te voorkomen: "Een bloedbad is op handen." De Zwitserse diplomaat vreest een burgeroorlog.

De VN-Veiligheidsraad vergaderde al een paar keer over het geweld in Myanmar, en veroordeelde ook toen de acties van het leger.

Volledig scherm Demonstranten uit het gebied Karen in Myanmar protesteren tegen de coup. © EPA