Bloedbad in Chinese kleuterschool: zes doden, drie gewonden

VN-topman Antonio Guterres waarschuwt voor nucleaire vernieti­ging

De baas van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, heeft gewaarschuwd voor het groeiende risico van nucleaire vernietiging door de talrijke crises en conflicten wereldwijd. De wereld bevindt zich in een “periode van nucleair gevaar die ongekend is sinds het hoogtepunt van de Koude Oorlog”, zei Guterres in New York. Hij sprak bij de start van de jongste evaluatieronde over een internationaal verdrag dat verdere verspreiding van kernwapens moet tegengaan.

1 augustus