Bloedbad in Chinese kleuterschool: 3 doden, zes gewonden

Mysterie rond gigantisch zinkgat in Chili: 200 meter diepe put blijft maar groeien

In Chili neemt de ongerustheid over een enorm zinkgat nabij de kopermijn in Tierra Amarilla toe. Het gat is nu al 25 meter breed en ongeveer 200 meter diep. En het gat blijft maar groeien. Onderzoekers moeten nagaan wat de oorzaak van het gat is, maar dat verloopt niet zo vlot. De experten kunnen namelijk enkel boven het gat vliegen met een helikopter. Als ze te dichtbij komen op de begane grond, zouden ze wel eens opgeslorpt kunnen worden door het zinkgat.

12:16