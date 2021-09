Blinken op weg naar Qatar tijdens eerste buitenlandse reis sinds machtsovername taliban in Afghanistan

De golfstaat is al enkele weken de draaischijf voor de diplomatieke inspanningen rond Afghanistan. De Qatarese leiders onderhouden nauwe banden met de taliban, en spelen al maandenlang bemiddelaar in de gesprekken tussen Amerikanen en taliban.



In Qatar gaat Blinken "de diepe erkentelijkheid uitdrukken voor alles wat de Qatarezen ter ondersteuning van de evacuatiemissie gedaan hebben", zei de Amerikaanse minister vooraf. Hij zal er ook geëvacueerde Afghanen ontmoeten. Daarnaast zal hij met het regime in Qatar ook spreken over de inspanningen die ze ondernemen om, in samenwerking met Turkije, de luchthaven van Kaboel te heropenen. Sinds het vertrek van de Amerikanen vorige week is die gesloten. Een heropening is cruciaal om humanitaire hulp ter plaatse te krijgen en de evacuatie verder te zetten.