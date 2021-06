Blinken hoopt dat VS binnenkort hun grenzen openen voor Europeanen

De Europese Unie heeft haar grenzen al geopend voor de Amerikanen op voorwaarde dat ze gevaccineerd zijn of een negatieve test kunnen voorleggen. De EU-landen vragen nu hetzelfde voor hun onderdanen die naar de VS willen reizen. Sinds vijftien maanden zijn de VS grotendeels afgesloten.

"We moeten ons door de wetenschap en medische deskundigen laten leiden, geen politieke beslissing nemen maar een beslissing gebaseerd op de feiten", zei Antony Blinken op een persconferentie met zijn Franse ambtgenoot Jean-Yves Le Drian in Parijs. "Ik hoop dat het in de komende weken zal zijn en dat het geen kwestie van maanden wordt", voegde hij er in perfect Frans aan toe. Wel merkte hij op dat de Deltavariant blijft circuleren in de westerse landen.