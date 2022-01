Blinken en Lavrov proberen Oekraïne-crisis in Genève te ontwarren

Biden corrigeert uitschui­ver over Oekraïne na felle kritiek

President Joe Biden heeft donderdag beklemtoond dat elke overschrijding van de Russisch-Oekraïense grens door Russische troepen in zijn ogen "een invasie" betekent. En dat dit ernstige consequenties met zich mee zal brengen. Vicepresident Kamala Harris was al in de media verschenen om te zeggen dat de Verenigde Staten Rusland met zeer zware kosten en consequenties zal opzadelen, als president Poetin van Rusland een inval in Oekraïne beveelt.

20 januari