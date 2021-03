Blinken: “China vormt bedreiging voor wereldwijde stabiliteit”

In Alaska vindt een tweedaagse bijeenkomst plaats tussen Blinken en hoge afgevaardigden van Peking. Het gaat om de eerste ontmoeting tussen de twee regeringen op hoog niveau sinds Joe Biden in januari aantrad als president van de VS. Uit China komt de hoogste politicus voor het buitenlandse beleid van de communistische partij, Yang Jiechi, en de minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, die in het machtsapparaat ondergeschikt is aan Yang.