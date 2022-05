'Blijf in Mexico'-regel voor asielzoekers in VS blijft van kracht

De juridische discussie draait rond een regel van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC, die bekend staat onder de naam 'Title 42'. Die maatregel, die in 1893 in het leven werd geroepen om het land te beschermen tegen cholera en gele koorts, laat de Amerikaanse autoriteiten toe om de meeste migranten die illegaal het land binnenkomen onmiddellijk terug te sturen. Daarbij wordt verwezen naar de verhoogde gezondheidsrisico's in tijden van pandemie. Voormalig president Donald Trump had in maart 2020, bij het begin van de coronapandemie, een beroep gedaan op die regeling om de grenzen van het land grotendeels te sluiten.