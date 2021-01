Blanke agent die Jacob Blake zeven keer in de rug schoot niet vervolgd

Duitsers in zwaar besmette regio’s mogen maar 15 kilometer van huis, scholen blijven dicht

20:34 De lockdown in Duitsland wordt aangescherpt en verlengd tot 31 januari. In districten met meer dan 200 besmettingen per 100.000 inwoners mogen inwoners zich tot hooguit 15 kilometer van hun woonplaats begeven. Leden van een gezin mogen nog maar één iemand in hun huis uitnodigen. Tot nu mochten twee huishoudens in groepen tot vijf personen bijeenkomen. De scholen blijven dicht.