Blamage voor Britten tijdens klimaattop: dirty diesel verstoot elektrische trein vanwege dure stroom

Diesellocomotieven zijn lawaaiiger, langzamer en veel vervuilender dan elektrische locomotieven, maar ze zijn relatief goedkoper in gebruik. Althans: in Groot-Brittannië, want daar heeft de forse stijging van de elektriciteitsprijzen ertoe geleid dat er weer dieseltreinen worden ingezet, zo meldt het Duitse opinieblad Der Spiegel.

Freightliner, een van de grootste goederenspoorwegen en een Britse dochteronderneming van het Amerikaanse bedrijf Geneese & Wyoming, heeft inmiddels bijna alle elektrische locomotieven tijdelijk buitenspel gezet. Hoe lang ze daar zullen blijven, is nog niet bekend. Wel is zeker dat ook de verbindingen tussen Engeland en Schotland per dieseltrein worden gedaan.

Dat is een regelrechte blamage voor de Britten, zeker tijdens de klimaattop in Glasgow. Freightliner rechtvaardigt de overstap met het feit dat de prijs van elektriciteit tussen september en oktober van dit jaar met 210 procent is gestegen. Een ander, niet nader genoemd bedrijf meldt voor deze periode extra uitgaven voor elektriciteit van 9,5 miljoen euro. De stroom wordt in veel gevallen opgewekt uit aardgas. De prijs van aardgas is sinds januari met 440 procent gestegen in Groot-Brittannië.

