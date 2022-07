Bizon valt gezin aan in Yellowstone National Park: beelden tonen hoe vader net op tijd kind kan weggrijpen

Dader handelde waarschijn­lijk alleen en sprake van psychiatri­sche problemen: alles wat we weten over de 22-jarige schutter in Kopenhagen

Een 22-jarige man is gisteren door de politie in Denemarken aangehouden na een dodelijke schietpartij in een winkelcentrum in de hoofdstad Kopenhagen. De man zou het winkelcentrum zijn binnengewandeld met een geweer waarna hij begon te schieten. Er zijn drie personen gestorven en nog eens vier personen zijn zwaargewond. Wat bezielde de schutter toen hij naar het winkelcentrum trok? En wat weten we nog over de man?

11:04