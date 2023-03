Bizarre beelden: Russische huurlingen ‘bespelen’ instrument op dak van verwoest gebouw in Bachmoet

Ongebruike­lij­ke commenta­ren op Russische staats-tv: “We moeten durven toegeven dat we kunnen verliezen”

Het gevoel van onoverwinnelijkheid is niet meer bij alle propagandisten even groot. Op de Russische staatstelevisie heeft een bekende Russische filmmaker, Karen Shakhnazarov, verklaard dat hij het niet eens is met degenen die volhouden dat Rusland zal winnen.