Bizar beeld uit Rotterdam: stip in de lucht blijkt koorddanser te zijn

“Wooooow. Aan een kabel beweegt iemand zich in slowmotion van de Zalmhaventoren naar De Rotterdam. Geen idee wie het is en wat er aan de hand is maar wat een adembenemend zicht is dit.” Peter van Heemst was één van de Rotterdammers die maandagavond omhoog keek en op Twitter z’n verbazing deelde over de stunt die boven de hemel van Rotterdam plaatsvond.