Bitcoins bedreigen klimaatdoelstellingen China

Een bitcoinmijn is geen gat in de grond, zoals een klassieke mijn. De term verwijst naar een site waar tal van computers staan opgesteld die wiskundige berekeningen maken waarop het netwerk van de cryptomunten is gebaseerd. Deze servers verbruiken enorm veel energie. Ze staan in China vaak opgesteld in plattelandsgebieden, waar elektriciteit goedkoop is, maar vaak afkomstig van vervuilende bronnen zoals steenkool.