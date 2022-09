Bisschop en Nobelprijswinnaar Belo beschuldigd van kindermisbruik

De Groene sprak met twintig personen over de zaak: hoogwaardigheidsbekleders, overheidsfunctionarissen, politici, ngo-medewerkers, mensen uit de kerk en professionals. Ruim de helft kent een slachtoffer, terwijl anderen op de hoogte zijn en de zaak veelal op het werk hebben besproken. Ook sprak De Groene met andere slachtoffers die niet in de media hun verhaal willen doen.

Maatregelen

Het Vaticaan zei donderdagavond dat het op de hoogte is van de zaak. “De Congregatie voor de Geloofsleer heeft in 2019 voor het eerst belangstelling voor de zaak gekregen”, liet Vaticaanwoordvoerder Matteo Bruni weten. “Gezien de aantijgingen over het gedrag van de bisschop heeft de Congregatie hem in september 2020 bepaalde disciplinaire beperkingen opgelegd. Deze omvatten beperkingen van zijn bewegingsvrijheid en de uitoefening van zijn ambt, een verbod op vrijwillig contact met minderjarigen, interviews en contacten met Oost-Timor. In november 2021 zijn de maatregelen gewijzigd en verder aangescherpt. In beide gevallen werden de maatregelen formeel aangenomen door de bisschop.”