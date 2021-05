Binnenkort gedaan met zo snel rijden als je wil op de Duitse Autobahnen? Topkandidate om Merkel op te volgen pleit voor 130 km/u als limiet

Is het binnenkort schluss met ongelimiteerd hardrijden op de Duitse autosnelwegen? Als het van de Groenen afhangt wel. Kanselierskandidate Annalena Baerbock is een hevig voorstander van een algemene maximumsnelheid van 130 km/u. Of en wanneer die er ook echt komt, zal van de verkiezingsuitslag en de regeringsonderhandelingen afhangen, zegt ze.

Het is een van de meest verdelende thema’s in de Duitse politiek en samenleving: het recht om op de legendarische Duitse Autobahnen zo snel te rijden als je wil. Veel Duitsers gruwen van een zogenaamde ‘Tempolimit' van 130 km/u, die ze beschouwen als een inperking op hun vrijheid.

Tegelijkertijd zijn er net veel voorstanders van een maximumsnelheid, waarbij vooral naar de positieve gevolgen voor de verkeersveiligheid en het milieu wordt gewezen. Uit een recente peiling in opdracht van persbureau DPA blijkt 43 procent van de ondervraagden voor een limiet van 130 km/u te zijn en 7 procent voor een nog lagere maximumsnelheid. 17 procent is voor een hogere limiet, en 27 procent is tegen elke vorm van snelheidsbegrenzing.

Als het van de Duitse Groenen afhangt, komt zo’n snelheidslimiet er liever vandaag dan morgen. Co-voorzitter Robert Habeck stelde onlangs nog dat “dat waarschijnlijk de eerste maatregel van een nieuwe regering is, als de Groenen daarbij zijn”.

Volledig scherm © ddp

In een interview met de tabloid Bild bleef kanselierskandidate Annalena Baerbock afgelopen weekend wel nog voorzichtig. “We zouden graag zien dat de volgende regering het invoert en zullen daarover spreken bij de eventuele onderhandelingen voor een regeerakkoord. Als we 50 procent halen, zullen we onze voorstellen relatief gemakkelijk en snel door het parlement krijgen. Maar ik ga ervan uit dat we dat niet halen, dus zullen we moeten beslissen wat we wanneer invoeren. Maar het is wel een punt uit ons verkiezingsprogramma.”

De Groenen staan op dit moment in de peilingen voor de verkiezingen van eind september op ongeveer gelijke hoogte met de CDU van huidig bondskanselier Angela Merkel, die na 16 jaar niet opnieuw kandidaat is.

Ook vandaag mogen Duitsers op veel trajecten al niet meer zo snel rijden als ze willen. Het algemene principe is voorlopig nog wel dat er geen snelheidslimiet is, in de praktijk geldt er op steeds meer drukke en ongevalgevoelige plaatsen een snelheidsbeperking van 130 km/u of minder.