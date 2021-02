Binnenkort coronapas voor Europese burgers? “Zo kunnen mensen die geen gezondheidsrisico vormen vrij reizen”

In een poging de reisbeperkingen die momenteel in heel Europa van kracht zijn, terug te draaien, heeft de Oostenrijkse bondskanselier voorgesteld om een ​​groene pas in te voeren voor degenen die geen gezondheidsrisico vormen. Sebastian Kurz wil een vaccinatiepaspoort in Europa op basis van het Israëlische model. Hij krijgt daarvoor bijval van typische vakantielanden zoals Spanje, Italië, Griekenland, Cyprus en Kroatië. Kurz heeft verklaard dit voorstel straks te zullen aankaarten op de digitale EU-top.



“Ik ijver sterk voor een groen EU-paspoort - zoals dat in Israël bestaat - bij voorkeur digitaal op de mobiele telefoon zodat iedereen de vrijheid kan terugkrijgen die we zo waarderen”, vertelde de Oostenrijkse leider aan Bild voorafgaand aan de EU-top.



“Degenen die gevaccineerd zijn, moeten hun volledige vrijheid terugkrijgen. Maar dit geldt evenzeer voor mensen die net corona hebben gehad en dus immuun zijn”, aldus Kurz. Hij laat ook een opening voor al degenen die een test doen en kunnen bewijzen dat ze negatief zijn. Een terugkeer naar vrij reisverkeer - zonder quarantaine - zal dus mogelijk zijn voor iedereen die over een groen paspoort beschikt. Mocht de EU geen werk maken van een coronapas, dan heeft Kurz verklaard dat Oostenrijk het plan dan wel op nationaal niveau zou implementeren.