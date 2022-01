Binnenkort booster nodig voor groene coronapas: ook voor deze landen is basisvaccinatie niet meer voldoende

Onze regering wil de boosterprik noodzakelijk maken om een geldige coronapas te kunnen krijgen. Nu volstaat nog een (volledige) basisvaccinatie - twee prikken Pfizer, Moderna of AstraZeneca of één prik Johnson & Johnson - om een groen scherm te zien verschijnen, maar dat zal in de toekomst veranderen. België is niet het enige land dat de standaard opschroeft. Een overzicht.

Europese Unie

De Europese Commissie besliste op 21 december al om de geldigheid van het Europese coronacertificaat te beperken in de tijd. Tenzij je een boosterprik haalt, zal de digitale pas na 270 dagen (negen maanden) verlopen. De maatregel wordt van kracht op 1 februari en zal gevolgen hebben voor iedereen die reist binnen de EU.

Nederland

Nederland volgt met haar coronacertificaat het Europese voorbeeld. Wie vanaf februari een toegangsbewijs wil aanmaken, zal een boosterprik gehad moeten hebben. Zonder booster, geen groen vinkje. Na de beslissing van de Europese Commissie zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge dat de regels voor het Europese digitale coronacertificaat (DCC) altijd gelijk moeten lopen met die van het Nederlandse coronatoegangsbewijs. Dat laatste wordt onder meer gebruikt om naar sportwedstrijden en op café te kunnen.

Frankrijk

Frankrijk heeft een van de strengste systemen van heel Europa. Sinds 15 december moesten 65-plussers al een boosterprik gekregen hebben om het scherm van hun coronapas nog groen te zien oplichten - zij konden eerder een booster halen dan jongere mensen - en dit weekend werd de regel uitgebreid naar alle Fransen. Zij moeten nu zeven maanden na hun basisvaccinatie een booster laten zetten om hun vaccinatiepas geldig te houden. En dat zal nog strikter worden op 15 februari, want dan wordt die termijn ingekort van zeven maanden naar vier maanden na de laatste basisdosis.

Zondag gaf het Franse parlement overigens ook groen licht aan het wetsvoorstel rond een nieuwe vaccinatiepas, waardoor mensen die niet gevaccineerd zijn niet meer toegelaten zullen worden tot horecazaken, culturele plekken zoals theaters en musea, openbaar vervoer en sportstadions. Een negatieve test is dan niet meer voldoende. De pas wordt verplicht vanaf 20 januari voor iedereen van 16 jaar of ouder.

Oostenrijk

Oostenrijk wil op 1 februari als eerste lidstaat van de Europese Unie een verplichte vaccinatie tegen het coronavirus invoeren voor iedereen vanaf 18 jaar. Dat is ook het moment dat de geldigheid van het vaccinatiebewijs wordt teruggeschroefd van negen naar zes maanden voor iedereen ouder dan 12 jaar. Wat betekent dat je na die zes maanden een booster nodig hebt om aan het openbaar leven te kunnen deelnemen.

Malta

Ook in Malta zijn de regels om een geldige coronapas te krijgen strenger geworden. Sinds maandag moet je kunnen bewijzen dat je een booster hebt gekregen als je binnen wil in onder meer restaurants, bars en fitnesscentra. Ook wie in een bar of restaurant werkt en contact heeft met klanten, moet geboosterd zijn. Hetzelfde geldt voor wie naar een sportevenement wil gaan kijken.

Israël

Israël was in oktober vorig jaar het allereerste land ter wereld dat een basisvaccinatie niet langer als voldoende beschouwde en een booster vereiste voor iedereen die een geldig vaccinatiepaspoort wilde. De zogenaamde ‘Groene Pas’ is nodig om binnen te mogen in publieke ruimtes zoals restaurants, hotels, clubs en theaters, en bij grote privébijeenkomsten. Wie ongevaccineerd is, kan alleen binnen met een negatieve sneltest die is afgenomen door een geregistreerde autoriteit of een negatieve PCR-test. De eerste is 24 uur geldig, de tweede 72 uur.

Bahrein

In Bahrein in het Midden-Oosten geldt hetzelfde vaccinatieregime als in Israël. Wie geen boostershot haalt, ziet zijn vaccinatiestatus opnieuw veranderen naar niet-gevaccineerd en verliest alle voordelen die daaraan verbonden zijn. Net als Israël ging Bahrein zeer snel bij het uitrollen van zijn vaccinatiecampagne en boosters. Wie een groen schildje heeft op zijn coronapas kan naar de film, een sportwedstrijd of mag een indoor event organiseren, anderen niet.

Singapore

De regering van de Aziatische stadstaat Singapore verstrengt de regels vanaf 14 februari. Wie dan 270 dagen na de laatste prik van de basisvaccinatie nog geen booster heeft laten zetten, wordt niet langer als gevaccineerd beschouwd. Ook hier heb je een vaccinatiepas nodig als je wil meedraaien in de maatschappij, bijvoorbeeld om binnen te kunnen in winkelcentra. Sinds deze maand is de pas zelfs nodig om te mogen werken.

