“Binnen een jaar staan alle huizen terug recht”, belooft Erdogan

ONZE OPINIE. “Voor Turkije komt de hulp massaal op gang. Maar wie geraakt tot in Syrië? Het is daar puin bovenop puin”

“Voor Turkije komt de hulp massaal op gang. Het is dan ook via de lucht bereikbaar, het heeft middelen en heeft een draaiende overheid. Hoe anders is dat voor Syrië”, schrijft politiek journaliste Isolde Van den Eynde. “Het is miserie bovenop miserie. Puin bovenop puin. En het regime van Assad is zo cynisch dat het niet alle hulp toelaat. Het onder het puin geboren meisje is gered, het land is ontredderd.”

6:00