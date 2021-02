Bill Gates: “Rijke landen moeten overschakelen naar synthetisch rundsvlees”

In zijn boek - How to Avoid a Climate Disaster - benadrukt de multimiljardair en een van de stichters van techgigant Microsoft dat het voor de mensheid mogelijk blijft om door technologische verworvenheden de klimaatramp af te wenden, maar dat daarvoor ook gedegen overheidsbeleid nodig zal zijn. En ook de voeding die we consumeren, is daarbij belangrijk.

Methaan

Het is geweten dat koeien die voor rundsvlees worden gefokt, een enorme bijdrage leveren aan de uitstoot van het krachtige broeikasgas methaan. De hoeveelheid methaan in de atmosfeer nam enorm toe tussen 2000 en 2017, wat volgens onderzoekers tegen het einde van de eeuw kan leiden tot een temperatuurstijging van vier graden Celsius. Dit zou dan weer een verhoogd risico inhouden op natuurrampen als gevolg van een ecologische verstoring die op haar beurt hongersnood en migratie zou veroorzaken.

Gates omschrijft het probleem met de veestapel als “zeer complex”. Tegelijkertijd werpt hij op of de techniek om synthetisch rundsvlees te produceren ooit voldoende rendabel zal zijn. Het is dan ook nog maar de vraag of laboratoriumvlees op grote schaal zal kunnen doorbreken. Ook (plantaardige) vleesvervangers in het algemeen vertegenwoordigen nu nog maar 1 procent van de markt, weet de medeoprichter van Microsoft, maar er is beterschap op komst. “Bedrijven zoals Beyond Meat en Impossible, die dergelijke vleesvervangers produceren, hebben wel een goede roadmap uitgedokterd om op termijn competitief te worden”, besluit Gates hoopvol.