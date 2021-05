“Bill Gates moest bestuur Microsoft verlaten wegens relatie met medewerkster”

Wereldpro­ble­men wilden ze oplossen, maar thuis wisten ze het ook niet

5 mei "Groeit óns huwelijk eigenlijk nog?" Dat komt ervan, als bekende mensen na 27 jaar uit mekaar gaan. Dan ga je als gewone Vlaming, pakweg 17 of 37 jaar gehuwd, toch even aan zelfonderzoek doen. Of je niet aan het vervetten en uitbollen bent, in plaats van mekaar energiek in de hoogte te stuwen. Maar wat is 'groeien' juist? En moét dat, vraagt onze reporter Nadine Van Der Linden zich af?