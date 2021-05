“Bill Gates moest bestuur Microsoft verlaten wegens aan het licht gekomen relatie met medewerkster”

UPDATE Betogingen over de hele wereld tegen Israëli­sche aanvallen op Gaza

16 mei In Europese steden zijn betogers zaterdag de straat opgegaan uit solidariteit met de Palestijnen. Zo liepen duizenden mensen door Hyde Park in Londen, waarbij ze’ bevrijd Palestina!’ riepen bij de Israëlische ambassade. Ook in Sydney en Melbourne - de twee grootste steden van Australië -, de Indonesische hoofdstad Djakarta en de Pakistaanse stad Karachi kwamen mensen op straat.