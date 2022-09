Bikkelharde beelden: Russische reservist laat arm breken om aan mobilisatie te ontsnappen

Beelden tonen hoe heldhafti­ge buurtbewo­ners oudere man uit ondergelo­pen auto redden in Florida

Aangrijpende beelden vanuit Bonita Springs, een stad in het zuidwesten van de Amerikaanse staat Florida, tonen hoe buurtbewoners een oudere man redden nadat die vast was komen te zitten in zijn ondergelopen auto. Florida heeft momenteel te kampen met orkaan Ian, die tot nu toe al twaalf dodelijke slachtoffers heeft geëist.

