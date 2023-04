Bijzondere vriendschap tussen mens en vogel veroorzaakt online protest in India

In India woedt er momenteel een hevige discussie over de vrijlating van een saruskraanvogel uit een kooi in een Indiase zoo. Een bijzondere vriendschap tussen de grootste vliegende vogel ter wereld en een Indiase boer betekende de beroving van zijn vrijheid. In India is het namelijk verboden om kraanvogels te voeden, iets wat de boer wel deed. De lokale bevolking roept op tot vrijlating van het dier.

De Indiase boer Mohammad Arif vond in februari vorig jaar een gewonde saruskraanvogel in zijn veld. Hij verzorgde de vogel - die tot wel 1,8 meter groot kan worden - gedurende zes weken en liet hem nadien weer vrij in de natuur. De vogel was Arif blijkbaar zeer dankbaar, want sindsdien kwam hij dagelijks langs. De vele ontmoetingen resulteerden in een unieke vriendschap tussen mens en dier. Op Instagram deelde Arif geregeld beelden van hun vriendschap. Niet alleen Arifs volgers smulde van de leuke beelden, ook het wereldwijde web genoot mee. Op korte tijd kreeg Arif er maar liefst 300.000 volgers bij.

Enkele weken geleden kende de vriendschap een abrupt einde. Eind maart besloten de Indiase autoriteiten de kraanvogel op te sluiten in een kooi in de zoo van de stad Kanpur. In India is het namelijk verboden om een saruskraanvogel te houden of om hem eten te geven. Dit laatste deed Arif toch, zo tonen zijn Instagramposts.

Sindsdien slijt de vogel eenzaam zijn dagen in de kooi. Arif bracht zijn “beste vriend” wel nog een bezoekje. In een video die van het emotionele moment werd gemaakt, valt op hoe blij de kraanvogel is wanneer hij Arif ziet en hoort. Hij maakt vreugdesprongetjes en spreidt zijn vleugels uit terwijl Arif buiten de kooi staat en tegen het dier praat. De beelden zijn hartverwarmend en hartverscheurend tegelijk.

Petitie

De emotionele hereniging lokt online veel verontwaardiging uit. Verschillende mensen roepen op de vogel vrij te laten. Ook politici laten van zich horen. Parlementslid Varun Gandhi van de regerende BJP-partij stelt zelfs voor de twee vrienden te herenigen. “Hun liefde is puur. Deze prachtige vogel is bedoeld om vrij te vliegen en niet om in een kooi te leven. Geef de vogel zijn lucht, vrijheid en vriend terug”, twitterde hij.

De lokale bevolking lanceerde ook een online petitie om Arifs beste vriend vrij te laten. “De kraanvogel heeft geen misdaad begaan. Is vriendelijk zijn tegen mensen een misdaad? Waarom wordt de vogel zonder reden gestraft? Hij heeft zijn vrijheid verloren en is duidelijk overstuur en ongelukkig in de kooi”, zo staat er bij de petitie te lezen. Op enkele dagen tijd tekenden meer dan 8.000 mensen de petitie.

De bevoegde autoriteiten en de zoo hebben nog niet gereageerd op de verschillende oproepen tot vrijlating.