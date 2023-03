“Bijzonder moment”: Nederlandse regering schrapt laatste coronamaatregelen, geen test en isolatie

Verkoold lichaam gevonden in Frans bos, politie opent moordonder­zoek

In een bos in de Franse gemeente Thise, in de oostelijke provincie Doubs, is donderdagochtend een verkoold lichaam teruggevonden. Een vrouw die haar hond aan het uitlaten was deed de gruwelijke ontdekking. Het slachtoffer, een man, zou om het leven zijn gebracht. Meer details zijn voorlopig niet bekend.